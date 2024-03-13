Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Kültür - Sanat > Rami Kütüphanesinde sıra dışı sergi! Düğmeler bir dramı anlatıyor

Rami Kütüphanesinde sıra dışı sergi! Düğmeler bir dramı anlatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rami Kütüphanesinde sıra dışı sergi! Düğmeler bir dramı anlatıyor
Bursa Kent Müzesi, Rami Kütüphanesi, Nazif'in Düğmeleri, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nazif adlı bir çocuk, yıllar evvel Bursa’da üvey annesinin denizde boğulan oğlundan kalan ceketin düğmelerini oyun için koparıp kaybeder. Ancak kadının kahrolduğunu görünce onun için durmandan düğme toplamaya başlar. Ancak Nazif, bir kaza neticesinde kangren olup ölür, geride düğmeler kalır. Aynı ailede doğan Tenzile Güler ise bu mirası devralarak büyük bir düğme koleksiyonu meydana getirir... 

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Yıllar sonra Bursa Kent Müzesine bağışlanan 4 bin nesnelik işte o koleksiyon, şimdi İstanbul’daki Rami Kütüphanesine taşındı. Koleksiyondan kurgulanan “Nazif’in Düğmeleri” adlı sergi, ziyaretçilerle buluştu. 

Sergiye dair açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdiresi Goncagül Meriç “Asıl hikâyenin dışında sergide enteresan düğmeler göreceksiniz. Buradaki eski düğmemiz 1700’lü yılların sonlarına tarihlendirilen bir düğme. Doğada var olan geyik boynuzu, ahşap, badem çekirdeği gibi farklı malzemelerden yapılan düğmeler de göreceğiz” diyor. 

Rami Kütüphanesinde sıra dışı sergi! Düğmeler bir dramı anlatıyor - 1. Resim

MEŞHURLARIN DÜĞMELERİ

Sergide “Ünlülerin Düğmesi” diye bir bölüm de bulunuyor. Bu kısımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Barış Manço, Zeki Müren, Kubat ve Erkan Can gibi isimlerin düğmeleri de teşhir ediliyor. 
“Nazif’in Düğmeleri” sergisi, 17 Mart’a kadar açık kalacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sular çekildi 'Tekke' göründü! Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı! - Kültür - SanatBarajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı!Kadim sembolün Osmanlıdaki izleri: Her yerde Davut Yıldızı var! - Kültür - SanatKadim sembolün Osmanlıdaki izleri: Her yerde Davut Yıldızı var!Beyoğlu'nda keşfedilen 130 yıllık gizli tünel! Rumeli Han geçidi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu - Kültür - SanatBeyoğlu'nda keşfedilen 130 yıllık gizli tünelİlber Ortaylı: Basılı gazeteler yaşar! - Kültür - Sanatİlber Ortaylı: Basılı gazeteler yaşar!Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor - Kültür - SanatResimleriyle 6 Şubatı anlattı!Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki "Çanakkale Dijital Sanat Sergisi" yarışmasında çocuklar hayal güçleriyle yapay zekayı birleştirdi - Kültür - SanatÇocuklar hayallerindeki Çanakkale'yi yapay zekayla resimlediAKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi" - Kültür - SanatAKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi"5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyor - Kültür - Sanat5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyorTürkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağında - Kültür - SanatTürkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağındaEdirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber! - Kültür - SanatEdirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber!
Sonraki Haber Yükleniyor...