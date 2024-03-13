Rami Kütüphanesinde sıra dışı sergi! Düğmeler bir dramı anlatıyor

Nazif adlı bir çocuk, yıllar evvel Bursa’da üvey annesinin denizde boğulan oğlundan kalan ceketin düğmelerini oyun için koparıp kaybeder. Ancak kadının kahrolduğunu görünce onun için durmandan düğme toplamaya başlar. Ancak Nazif, bir kaza neticesinde kangren olup ölür, geride düğmeler kalır. Aynı ailede doğan Tenzile Güler ise bu mirası devralarak büyük bir düğme koleksiyonu meydana getirir...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Yıllar sonra Bursa Kent Müzesine bağışlanan 4 bin nesnelik işte o koleksiyon, şimdi İstanbul’daki Rami Kütüphanesine taşındı. Koleksiyondan kurgulanan “Nazif’in Düğmeleri” adlı sergi, ziyaretçilerle buluştu.

Sergiye dair açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdiresi Goncagül Meriç “Asıl hikâyenin dışında sergide enteresan düğmeler göreceksiniz. Buradaki eski düğmemiz 1700’lü yılların sonlarına tarihlendirilen bir düğme. Doğada var olan geyik boynuzu, ahşap, badem çekirdeği gibi farklı malzemelerden yapılan düğmeler de göreceğiz” diyor.

MEŞHURLARIN DÜĞMELERİ

Sergide “Ünlülerin Düğmesi” diye bir bölüm de bulunuyor. Bu kısımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Barış Manço, Zeki Müren, Kubat ve Erkan Can gibi isimlerin düğmeleri de teşhir ediliyor.

“Nazif’in Düğmeleri” sergisi, 17 Mart’a kadar açık kalacak.