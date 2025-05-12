Sait Faik anısına... Hikâye armağanı Burçe Bahadır’ın

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 04:00 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 04:01 - Güncelleme:

Edebiyatçı Sait Faik Abasıyanık hatırasına her sene bir öykücüye verilen “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı kazanan isim belli oldu.

MURAT ÖZTEKİN - Darüşşafaka Cemiyeti, Kültür Yayınları ve Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle bu yıl 71.’si düzenlenen yarışmada, Burçe Bahadır’ın “Şimdi Dönecek Dünya” isimli kitabı ödüle layık görüldü. İlgili Haber Filistin için sadakatli eserler! Sanat drama ses oldu Bu yıl ayrıca, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa “Doğan Hızlan Özel Ödülü” verildi. Derya Sönmez’in “Öteki Hayvanlar” isimli kitabının özel ödülü almasına karar verildi. İlgili Haber 1400’lü yıllardan günümüze… Hilye ile fermanlar bir araya geldi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe