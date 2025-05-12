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Sait Faik anısına... Hikâye armağanı Burçe Bahadır’ın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sait Faik anısına... Hikâye armağanı Burçe Bahadır’ın
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edebiyatçı Sait Faik Abasıyanık hatırasına her sene bir öykücüye verilen “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı kazanan isim belli oldu.

MURAT ÖZTEKİN - Darüşşafaka Cemiyeti, Kültür Yayınları ve Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle bu yıl 71.’si düzenlenen yarışmada, Burçe Bahadır’ın “Şimdi Dönecek Dünya” isimli kitabı ödüle layık görüldü.

Bu yıl ayrıca, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa “Doğan Hızlan Özel Ödülü” verildi. Derya Sönmez’in “Öteki Hayvanlar” isimli kitabının özel ödülü almasına karar verildi.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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