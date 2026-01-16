Osmanlı’nın son döneminin usta hattatlarından Mehmed Şevki Efendi’nin 1878’de kaleme aldığı Mushaf-ı Şerif, yıllarca Topkapı Sarayı’nda muhafaza edildikten sonra Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından ilk kez basılarak yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Osmanlının son devrinde şehzadelere ders veren önemli hat sanatçılarından Mehmed Şevki Efendi’ye ait Mushaf-ı şerif, yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Hayatı boyunca 25 Kur’ân-ı kerim kaleme alan Şevki Efendi’nin 1878’de yazmış olduğu Mushaf, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanlığı tarafından basıldı. Yıllardır Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen eser, hat sanatçısı Mehmed Özçay tarafından yaklaşık 14 sene süren çalışma neticesinde ilk defa basılmış oldu.

Özçay 2013’ün ocak ayında Topkapı’da bir hafta boyunca tarama yaptıktan sonra eserin tashih ve yayına hazırlanmasında rol aldı. En gelişmiş baskı tekniklerinin kullanıldığı eser, hattının yanı sıra tezhibi ve cildi ile de dikkat çekiyor. Mushaf’ın tekrar ehliyle buluşturulması, Sultan Mehmed Reşad’ın da hocası olan Şevki Efendi’ye olan vefa borcunun ödenmesinin vesilesi olarak yorumlanıyor.

