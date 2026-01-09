İşten çıkarıldıktan sonra zıvanadan çıkıp bir katile dönüşen adamı merkezine alan Kore yapımı “Başka Yolu Yok”, kapitalist dünyaya kara mizahla eleştiriler getirilen aykırı bir eser.

Yönetmen: Park Chan-Wook

Tür: Dram, gerilim, komedi

Ülke: Güney Kore

MURAT ÖZTEKİN- Bir kâğıt fabrikasında şef olarak çalışan Man-su, çocukluğunun da geçtiği bahçeli bir evde yaşar, bonsai bitkileri yetiştirir, eşi ve iki çocuğuna sarılıp “İstediğim her şeye sahibim” der. Ancak sarf ettiği bu sözden sonra işler süratle değişir. Çalıştığı fabrikayı satın alan Amerikalılar, bir gün Man-su dâhil birçok kişinin işine son verdiklerini duyururlar. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan adam, üç ayda iş bulmayı kafasına koyar. Ancak aradan geçen 13 aya rağmen düzgün bir işe giremez.

Artık evlerine haciz gelmek üzeredir. Bir an evvel iş bulmak zorunda olan Man-su, muhtemel rakiplerini öğrenmek için sahte bir iş ilanı verir. Sonrasında ise “Başka yolu yok” diyerek kâğıt fabrikalarında çalışmış kendinden üstün insanları tespit edip ortadan kaldırmak için vahşice bir plan yapar. Vietnam Savaşı’ndan kalma tabanca ise en büyük yardımcısıdır…

Sinemada bu hafta | Başka Yolu Yok: Şimdi işiniz bitti!

MODERN DÜNYANIN ACIMASIZ ATMOSFERİ

Güney Koreli yönetmen Park Chan-Wook “Başka Yolu Yok” (No Other Choice) adlı filminde bu hikâye ile modern dünyanın acımasız atmosferinde işsiz kalan bir adamın başına gelenleri kara mizahla ele alıyor. Amerikalı yazar Donald Westlake’in “The Ax” romanından sinemaya adapte edilen aykırı eserin oyuncu kadrosunda ise Lee Byung-hun, Son Ye-jin ve Park Hee-soon gibi isimler yer alıyor.

Yürek burkan bir dram olarak başlayan eser, “otoyoldan” gitmek yerine “yan yollara” sapıyor. Türler arasında süratli geçişler yaşanırken zaman ilerledikçe absürt bir kovalamaca ortaya çıkıyor; sonrasında ise polisiye sekanslar geliyor.

İŞTEN ATILMAK, BAŞI KESİLMEK!

Eserde, işten atılmak “başı kesilmekle” eş tutularak hem işsiz insanın çaresizliği ve giderek kötüleşmesi resmediliyor hem de kapitalizmin günahları hicvediliyor. Hayattaki başarının sadece kariyerle tanımlandığı Batı kültürüne yoğun tenkitler yapılıyor. Bu hâliyle yine bir Kore yapımı olan “Parazit”i akıllara getiriyor. Ancak madalyonun diğer tarafına yani işçilere pek bakılmıyor.

Yönetmen Park Chan-Wook, filminde çarpıcı metaforlara da başvuruyor ve anlatımını kuvvetlendiriyor. Eserin yükselen yapay zekâya dair vurguları da oluyor!

SEYİRCİYE DOKUNUYOR MU?

Ancak giderek karmaşıklaşan olay örgüsü, anlatıma zarar veriyor. Odağı kayan eserin seyirciye dokunan yanları zaman zaman zayıflıyor.

SIRA DIŞI ÇEKİM TEKNİKLERİ

İşin sinematografisi ise parlak. Filmin enerjisiyle bütünleşen oldukça çarpıcı çekim teknikleri kullanılıyor. Bununla birlikte bazen ucuza kaçılarak aykırı sahnelerle seyircinin odağı yakalanmaya çalışılıyor. Böylece yönetmen Park, tenkit ettiği kapitalizm gibi hazzı öne çıkarmaktan kaçınmıyor!

Oyunculuklar ise çoğu zaman bekleneni veriyor.

DAHA ORİJİNAL OLABİLİRMİŞ

“Başka Yolu Yok” aykırı unsurlarına ve “Daha orijinal olabilirmiş” dedirten yanlarına rağmen sosyal eleştirileriyle dikkat çeken ve seyircisini peşinden sürükleyen bir eser. Güney Kore’nin Oscar adayı olan yapım, “En İyi Uluslararası Film” kategorisinin dikkat çeken adaylarından biri olarak Akademi’ye el sallıyor!

Sinemada bu hafta | Başka Yolu Yok: Şimdi işiniz bitti!

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Kardeş Takımı 3”

● “Hizmetçi”

● “Atalarımızın Efsaneleri”

● “Ketenpere: Dalavere”

Haberle İlgili Daha Fazlası