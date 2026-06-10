Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında AKM’de sahnelenen “Aurora” konseri, kuzey ışıklarından ilham alan sahne tasarımı eşliğinde farklı coğrafyaların müzikal mirasını buluşturdu.

MURAT ÖZTEKİN- Adını kuzey ışıklarından alan ve farklı coğrafyaların müzikal miraslarını bir araya getiren “Aurora” adlı konser 17.Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali çerçevesinde AKM’de sahnelendi.

Devlet Çoksesli Korosu’nun sahne projesi, doğanın sesleri ile insanın içsel yolculuğunu aynı sahnede buluşturdu.

İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve Amerika’dan bestecilerin eserlerinden meydana gelen program, dinleyicileri tarihî, kültürel ve duygusal katmanlar arasında yolculuğa çıkardı.

Konserde Henriette Renié, Eriks Ešenvalds, Raimund Tiguls, Eric Whitacre, Bodvar Moe ve Veljo Tormis’in eserleri seslendirildi.

Kuzey ışıklarından ilham alan sahne ve ışık tasarımı da dikkat çekti. Şef Burak Onur Erdem yönetiminde gerçekleştirilen programda, piyanoda Gülce Sevgen, arpta İlayda Sezen, perküsyonda ise Miraç Biçer ve Mehmet Çınar Yılmaz yer aldı.

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