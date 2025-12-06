2025 yılının son ayında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin karnesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı. Bakan Ersoy binlerce etkinliğin kültür ve sanat dünyasına damgasını vurduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz bir kültür akışı oluşturdu.

Festival boyunca 9 bin 645 etkinlikte 50 bin 400 sanatçı yer alarak sanatseverlerle buluştu.

Konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatro gösterimlerine kadar uzanan geniş yelpaze Türkiye’yi aylar boyunca dev bir kültür sahnesine dönüştürdü.

2025 yılı boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışması, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu.

2026’DA 26 ŞEHRE YAYILACAK

Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, şehir ekonomilerine ciddi bir ivme kazandırırken turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir çarpan etkisi oluşturdu.

Festival yeni yılda çok daha geniş bir tabana yayılacak. Bakanlık, 2026’da festivalin 26 şehre ulaşacağını duyurarak hem kapsamı hem de sanat çeşitliliğini daha da büyütecek yeni bir dönemin işaretini verdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılını rekorla kapattı: 20 şehirdeki etkinliklere 22 milyon kişi katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun vadeli kültür politikalarının bir sonucu olarak her yıl büyüyen Türkiye Kültür Yolu Festivali, artık yalnızca bir etkinlik dizisi değil, Türkiye’nin kültürel markalaşmasının temel taşı hâline gelmiş durumda.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, ulaştığı ölçekle yalnızca yılın değil, kültürel dönüşümün de en güçlü hikâyelerinden birine imza atmış oldu.

