Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı firmalara açık olacak ihale 8 Ocak’ta Berlin’de gerçekleştirilecek. Şartnameye göre ihaleye katılacak firmalar, yeni marka stratejisinin geliştirilmesi, marka kimliğinin oluşturulması doğrultusunda 4 reklam filmi senaryosu hazırlayacak. Bu çerçevede reklam filmleri, “Türkiye deniz-kum-güneş”, “Türkiye kültür turizmi”, “Türkiye’deki müzelerin tanıtımı” ile “turizme ilişkin bilinçlendirme”ye yönelik senaryolardan oluşacak. Ayrıca firmalar bir de global reklam kampanyası hazırlanacak.

Kampanya kapsamında TV, radyo, yazılı basın, dijital, sinema, ambiyans ve açık hava gibi yaygın mecralarda üretken konsept oluşturma ve geliştirme hizmetiyle bunların hedef pazarlarda konuşulan dillere tercümesi, bakanlıkça katılım sağlanacak uluslararası turizm fuarı stantlarında kullanılacak görsellerin uyarlanması, Bakanlık ve Türkiye markası ile ilgili dijital platformlardaki çerçeve tasarım çalışmalarının yapılacağı da aktarıldı.