Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Arvasi, önceki gün de Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde bir konferansla anıldı. Yazarımız Rahim Er, TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı, Hüdavendigar Onur ve Dr. Kemal Tekden’in konuşmacı olarak katıldığı faaliyette Arvasi’nin hayat hikâyesine ve fikir dünyasına temas edildi. Toplumun Ahmet Arvasi gibi isimleri tanıması gerektiğini vurgulayan Rahim Er “Ahmet Arvasi Bey ve emsali ehli sünnet ana çizgisindeki büyüklerimiz, bize bizim ‘Eşref-i Mahlukat’ yani yaratılmışların en şereflisi olduğumuzu hatırlatmak için çırpındılar” ifadelerini kullandı. Arvasi’nin de köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Dr. Kemal Tekden ise “Ahmet Arvasi, bizim neslin hocasıydı. 1970 ile 1988 arasındaki neslin ve daha sonra kitaplarıyla kendilerini yetiştiren neslin hocasıydı” dedi. Ahmet Arvasi’nin etkisinin samimiyetinden geldiğini vurgulayan Tekden “Huzur apartmanındaki evine gittiğimizde her seferinde kapıyı açar, bize hizmet ederdi. Biz öğrenciyiz bize çay getiren bir hoca düşünün” şeklinde konuştu.