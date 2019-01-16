Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

11 kategorilik yarışmada, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filmi 9 dalda 10 adaylıkla dikkatleri çekti. Banu Sıvacı’nın ‘Güvercin’ filmi yedi, Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Anons’, Emre Erdoğdu’nun ‘Kar’ ve Tolga Karaçelik’in ‘Kelebekler’ filmleri altışar adaylık elde etti. Yarışmada ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinin adayları da Kemal Burak Alper, Fatih Artman, Doğu Demirkol, Hayat van Eck ve Timuçin Esen oldu. Farah Zeynep Abdullah, Tuğçe Altuğ, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar ve Ezgi Mola da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ mükâfatını kazanmak için aday oldu. 51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, yapılacak oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de tertiplenecek törende sahiplerine verilecek.