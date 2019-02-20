Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın değişik coğrafyalarından kaçırılan tarihî eserlerin sergilendiği İngiliz müzelerine bütün dünyadan baskı var. İngiliz The Guardian gazetesinin elde ettiği belgeler de İngiltere’deki müzelere diğer ülkelerden gelen “çaldıklarınızı geri verin” taleplerinin arttığını ortaya koyuyor. Binlerce İslam eserinin de bulunduğu Londra’daki British Museum ve Tabii Tarih Müzesi en çok baskı yapılan kurumların başında geliyor. Cebelitarık hükûmeti, başta bilim adamlarının keşfettiği ilk kafatası olmak üzere Neandertal dönemine ait kalıntıları, Şili ise tarih öncesi dönemlerde yaşamış iki parmaklı tembel hayvanın parçalarını İngiltere’den talep ediyor. İtalya da British Museum’da bulunan bir mermer rölyefin kendilerine iade edilmesini istiyor. Ancak habere göre, İngilizler, mektupların çoğuna ret cevabını veriyor.