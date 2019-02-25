Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Esenler Belediyesi’nin “Usta Çırak Buluşmaları” programında konuşan usta ebru sanatçısı Babaoğlu “Japonların bir kâğıt bezeme sanatı var. Tıpkı bizim ebrumuz gibi, suyun üzerine boyayı döküyorlar ve üzerine bir kâğıt kapıyorlar. Türkiye’de de bunu yapanlar var ve buna ‘ebru’ diyorlar. Bu tanım yanlıştır. Su üzerine yapılan her şey ebru değildir. Suyun üzerine yapılan her şeye ebru dersek, elli sene sonra ebru sanatı diye bir şey kalmaz” diye konuştu.

GELENEKSEL SANATTA 3. BOYUT YOK

Ebru ile resmin farklı dallar olduğunu vurgulayan Babaoğlu “Suyun üzerinde üç boyutlu çiçek yapıyorlar, çok başarılı bir metot ama onlar sadece su üzerine ebru tekniği kullanılarak yapılan resimlerdir. Bizim ananevi sanatlarımızda üç boyutlu bir teknik yoktur. Ebrunun maksadı bir çiçeğin aynısını yapmak değildir. Kuş resmi, börtü böcek resmi, su üzerine siluet yapmak ebru yapmak değildir. Bunlar ebru tekniği kullanılarak yapılan resimlerdir. Bu ayrımı bilerek bu çalışmaların adını doğru koymak gerekir” ifadelerini kullandı.