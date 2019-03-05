Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı (ÇATAB) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü bu yıl millî mücadelenin 100. yılı olması vesilesiyle ‘Bir Duruştur Çanakkale’ temasıyla kutlanacak. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından birinin Çanakkale ve Gelibolu’da olduğunu söyleyen ÇATAB Başkanı İsmail Kaşdemir hazırlıklarını şu cümlelerle anlattı: “Eskiden yabancıların mezarlıklarına özenerek bakar, ‘Bizimkiler niye böyle harap’ diye üzülürdük. Artık onlar bizim şehitliklerimize imreniyorlar. Çanakkale İstanbul’dan İzmir’e giderken bir kaç saat uğranacak yer olmaktan çıktı. Eğer misafirlerimiz bir yada iki gün konaklama yapmazlarsa bir şeyler eksik kalacak. Hamidiye tabyalarını müze ve yeşil alan olarak tanzim ettik, Troya Müzesi büyük noksanımızı kapattı. Çimenlik Kalesi zaten tarihî eserlerle doluydu ona şimdi Kilitbahir Kalesi de eklendi. Hemen yanıbaşındaki Sarı Kule ve Namazgâh tabyası restore edildi. Uluslararası Gelibolu Maratonu, Truva Atı Film Festivali, bisiklet turları, motosiklet buluşmaları, gezici sergimiz, SOLOTÜRK uçuş takımının nefes kesen gösterileri, savaşa katılan devletlerin iştiraki ile ile yapılan Kara Muharebeleri Anma Törenleri yurdumuzun tanıtımına önemli katkılar sağlıyor.

EŞİ BENZERİ YOK

Yüz kilometre kıyı şeridine sahip olan Tarihî Alanı açık hava müzesine çevirecek ve tespit edilen 25 yeni şehitliği gün yüzüne çıkaracağız. Geçen sene Kilitbahir Kale Müzesi konuk ağırlamaya başladı, bu sene de Seddülbahir Kalesi’ ile Ertuğrul Tabyalarının restorasyonu tamamlanacak. Çanakkale’nin ilk şehitlerinin yattığı yer elden geçirilecek, ziyarete açılacak. Ve deniz kenarında Ege rüzgârlarını alan bir yürüyüş yolu olacak. Tarihi Alan’ın farklı noktalarındaki teatral canlandırmalar yapılacak, ziyaretçilere savaş heyecanı yaşatılacak. Sayın Valimiz Orhan Tavlı tam bir Çanakkale sevdalısı, şehir için ne gerekiyorsa yapıyor, elini taşın altına koyuyor. Gücümüze güç katıyor, bize ivme veriyor.

1915 ruhunu gelecek nesillere aktarabilmek için önümüzdeki yıl Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesini de açacağız. 2016’da ünlü Çanakkale Araştırmacısı ve Koleksiyoneri Uğural Vanthoft’un arşivini Başkanlığımız kütüphanesine taşıdık. Şimdi Londra Kraliyet Savaş Müzesi, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Savaş Müzelerinin arşivlerini Çanakkale’ye kazandırmaya çalışıyoruz. Bu arada Troya’dan çalınan eserlerin peşindeyiz, Çanakkale’ye ait olanın Çanakkaleye dönmesi için her yolu deniyoruz. Evet zorlu bir mücadele ama peşini bırakmayacağız asla.

REHBERİNİZ TELEFONUNUZDA

Alan Yönetim Sistemi’nin eksiklerini tamamlayarak daha keyifli bir ziyaret sunmayı planlıyoruz. Bu sayede misafirlerimiz internet üzerinden randevu alabilecek, alanda gezerken cep telefonu ile ilgili bilgilere ulaşabilecekler. Erken uyarı ve anlık bilgilendirmelerden haberleri olacak. Diyelim herhangi bir bölgede yoğunluk, izdiham görüldü, ziyaretçiler başka bir güzergâha kaydırılacak, böylece onlara zaman kazandırılacak.

Bu arada Alçıtepe yakınlarında bir sıhhiye merkezi kurduk. ‘Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi’ hekimlerimizin, hemşirelerimizin savaş günlerinde nasıl canla başla çalıştığını gösteriyor. Hem devrin sağlık malzemeleri var, hem canlandırmalar yapılıyor. Seslendirme çok başarılı, tayyare tarafından baskına uğradığınızı sanıyorsunuz âdeta. Koşuşturmalar feryatlar ağıtlar sizi o günlere götürüyor. Geçen yıl tarihî alanda iki buçuk milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık. Yeni projelerle ziyaretçi sayısının dört milyona çıkmasını bekliyoruz ki bu dünyada bir rekor olacak.”

DALGIÇLARA GÜN DOĞDU

Çanakkale Boğazı su altı dalış turizmi için bir marka. Sahada bir çok ünlü batık bulunuyor zira. İlk olarak H.M.S. Majestic zırhlısını dalgıçlara açacağız. Fazla derinde olmadığı için su üstünden bile görünebiliyor. Ancak içinde patlamamış top mermileri var, bunları alandan uzaklaştırmamız gerekiyor. Projeye Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı destek veriyor. Maliyeti 4,7 milyon lirayı bulacak. Malum en çok para bırakan iki turist grubu var. Biri golfçüler, öbürü dalgıçlar. Tarihî deniz fenerini bu işe tahsis ettik hatta. Çanakkale bir tarım, hayvancılık ve balıkçılık şehri. En okkalı domatesler, en yağlı zeytinler, kütür kütür kirazlar, kokulu şeftaliler, elmalar burada yetişiyor. Şehir bilhassa süt ürünleri ile tanınıyor. Halkı misafirperver, mutfağı güçlü,pazardan bereket taşıyor. Şirin şehir, Piri Reis, Gazi Süleyman Paşa, Yazıcızade, Ahmed-i Bican Hazretleri, Ahmed Cahidi Efendi gibi ilim ve gönül adamlarını da bağrında barındırıyor ayrıca.