Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cannes, Venedik, Berlin gibi prestijli festivallerden gelen filmlerin de yer aldığı festivalde; 40 ülkeden 111 kısa filmin yanı sıra üç uzun metrajlı film de seyirciyle buluşacak. Festivaldeki atölye söyleşilerinde Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal, Gökhan Tiryaki ve Hakan Bıçakçı gibi çok sayıda sanatçı takipçileriyle bir araya gelecek. “Deneyimler” bölümünün konuğu ise yönetmen Elite Zexer olacak. Sanatçı gerçekleştireceği masterclass ile de sinemaya dair tecrübelerini sinemaseverlerle paylaşacak. “Kısadan Uzuna” bölümüne de bu sene genç yönetmen Mehmet Can Mertoğlu misafir olacak.