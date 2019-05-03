Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca’da önceki günlerde okurlarıyla buluşan Derviş Zaim, Yavuz Demir’in yönettiği söyleşide, yazarlık hayatı, okur yazar ilişkisi, yazmanın kaynakları ve yazarın duruşu gibi mevzuları anlattı. Kitaplar ve eserler hakkında kolaycı yorumlar yapmamak gerektiğini söyleyen Zaim “Çok satan bir şey kötüdür, az satan şeyler değerlidir gibi bir konumlandırmaya gitmemek gerekiyor” dedi. Zaim, bir romancının ya da sinemacının politik meseleler söz konusu olduğunda mutedil davranması gerektiğini müdafaa ederek “Politik tavrın, ‘yazmak’ adını verdiğimiz o estetik meseleler bağlamında ortaya çıkması çok daha sağlıklı olacaktır. Amiyane bir tavır ve metaforla söylemem gerekirse bir yazarın politik bağlamda tavrının çayın içerisindeki şeker gibi görünmez olmasında fayda vardır” şeklinde konuştu.