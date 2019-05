Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Ara Güler Sergisi”, geçen yıl aramızdan ayrılan değerli fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler’in eserlerini dünyanın önemli sanat başkentlerine taşıyor.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs’ta Paris’te Polka Galeri’de açılacak.

Saatchi Galeri’deki açılışında ziyaretçilerin girişte uzun kuyruklar oluşturduğu; The Times, Daily Mail, TimeOut, The Telegraph gibi yayınların gündemine yansıyan ve Conde Nast Traveler tarafından Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterilen Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında Paris Polka Galeri’de sanatseverler ile buluşacak.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in 1950’lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris’ten sonra sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da gerçekleştirilecek.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir’dan Nazım Hikmet’e, Aşık Veysel’den Salvador Dali’ye, Henri Cartier-Bresson’dan Brigitte Bardot’ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Ana Sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, Medya Sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği serginin Resmi Havayolu Türk Hava Yolları.

Cumhurbaşkanı’ndan önsöz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde ustayı şöyle anlatıyor: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız”.

Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.

G-20 zamanı Japonya’da

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler sergisi, 23 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında Paris Polka Galeri’de sanatseverlerle buluşmasının ardından üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto’nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı’nda gerçekleştirilecek. Sergi açılışı, Japonya’da G-20 Zirvesi’nin düzenlendiği aynı günlerde, Haziran ayı sonunda yapılacak.

Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York’da gerçekleşecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York’a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yılsonundan itibaren Roma’da Trastevere Müzesi ve 2020’de Mogadişu’da T.C. Büyükelçiliği’nde sanatseverlerle buluşacak.



SERGİ TAKVİMİ

Nisan 2019 - LONDRA, SAATCHI GALERİ

Mayıs 2019 - PARİS, POLKA GALERİ

Haziran 2019 - KYOTO, TOFUKUJİ TAPINAĞI

Eylül 2019 - NEW YORK, SMITHSONIAN NMAI

Ocak 2020 - ROMA, TRASTEVERE MÜZESİ

Nisan 2020 - MOGADİŞU, T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ