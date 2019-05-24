Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmenliğini Haydar Işık’ın yapacağı “El-Bab Akil Tepesi: Bir Gece Ansızın Gelebiliriz” adlı filmin çekimleri eylül ayında başlayacak. Gaziantep, Kastamonu ve Çankırı’da kurulacak dev platolarda çekilecek filmde “Yüzbaşı Hande” karakterini oyuncu Hande Arısoy canlandıracak. Rolüne kıdemli askerlerden eğitim alarak hazırlanan Arısoy “Kara Fatma’dan Halime Çavuş’a ordumuzun onlarca isimsiz kahramanı kadın askerlerimizden birini temsil eden Yüzbaşı Hande’yi canlandıracağım. Bu benim için hem heyecan verici” diyor. Yönetmen Haydar Işık ise “Bir yönetmen olarak, içinde yaşadığımız dönemi, bugüne ve gelecek kuşaklara sanat yoluyla aktarmak gibi bir vazifemiz var. El-Bab da en çok anlatılmayı hak edenlerden” diye konuşuyor.