Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli filmler sinema salonlarını doldurdu. Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre listenin ilk sırasında Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Organize İşler Sazan Sarmalı” yer aldı. Bu film, 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından seyredildi. Filmden elde edilen gelir ise 54 milyon 842 bin 530 liraya ulaştı. Anthony Russo ile Joe Russo’nun yönetmenliğini yaptığı “Avengers: Endgame”, 2 milyon 471 bin 185 izleyiciye ulaşarak listenin ikinci sırasına girdi. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği “Can Dostlar”, bir milyon 213 bin 801 kişi tarafından seyredilerek en çok izlenen üçüncü film oldu. “Bizim için Şampiyon”, listenin dördüncü sırasında yer aldı. 2018 sonunda vizyona giren film, 1 milyon 110 bini yılın ilk 5 ayında olmak üzere toplam 2 milyon 566 bin 826 kişi tarafından izlendi. Yılın ilk beş ayında, beş yapım bir milyon seyirci sınırını geçti. Verilere göre, yılın ilk beş ayında 24 milyon 17 bin 951 kişi sinema salonlarını doldurdu ve en çok seyredilen on filmden beşi yerli yapım oldu.