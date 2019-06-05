Oyun ilk olarak 18 ve 19 Haziran’da İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosuna misafir olacak. ‘Zengin Mutfağı’, yaz turnesine ağustosta Bursa, Altınoluk, İzmir, Ayvalık, Aydın, Denizli ve Antalya ile devam edecek. Şener Şen’in 40 sene aradan sonra yeniden sahnelediği, cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan ve Vasıf Öngören imzası taşıyan oyunda usta oyuncuya Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi kabiliyetli, genç oyuncular refakat ediyor.
Zengin Mutfağı turneye çıkıyor
05.06.2019 - 03:10 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta oyuncu Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro seyircisiyle buluşturan, DasDas’ın kapalı gişe oyunu, ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ turneye çıkmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mutfağı,şener şen,
629291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/629291.aspx
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