Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyun ilk olarak 18 ve 19 Haziran’da İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosuna misafir olacak. ‘Zengin Mutfağı’, yaz turnesine ağustosta Bursa, Altınoluk, İzmir, Ayvalık, Aydın, Denizli ve Antalya ile devam edecek. Şener Şen’in 40 sene aradan sonra yeniden sahnelediği, cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan ve Vasıf Öngören imzası taşıyan oyunda usta oyuncuya Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi kabiliyetli, genç oyuncular refakat ediyor.