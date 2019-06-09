Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşayan en büyük ressamlardan İbrahim Balaban 98 yaşında yaşama veda etti. Yaklaşık 15 gün önce kalça kemiği kırığı teşhisiyle kaldırıldığı özel bir hastanede tedavisine başlanan Balaban, bu sabah çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Resimlerinde Anadolu insanının yoksulluğunu, renklerini ustaca resmeden Balaban'ın doğduğu Bursa Seçköy'e defnedileceği öğrenildi. Balaban için salı Nazım Hikmet Kültürevi'nde saat 11.00'da tören düzenlenecek. Törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından cenazesi köyüne götürülecek.