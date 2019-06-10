Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

NALMES, gösterilerinin ilkini 14 Haziran’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirecek. 15 Haziran’da ise Bursa Merinos AKKM’de sanatseverlerle buluşacak. Kılıç danslarının, şovların ve davul performanslarının yer alacağı programlar bir buçuk saat sürecek. Topluluk Türkiye’deki sanatseverlere has hazırladığı gösteriyi yeni danslarından oluşan repertuarı ile seyircinin takdirine sunacak. NALMES, Kafkas insanının savaşlarını, acılarını, mutluluklarını koreografi ve kostümleri ile gözler önüne serecek.