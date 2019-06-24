Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İnsanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, herkesi ve her şeyi kendi çıkarı için kullanma isteği olan “Enaniyet” mefhumundan yola çıkan eserlerin yer aldığı sergi, sanatçının çeşitli resim ve enstalasyon eserlerini bir araya topluyor. Çalışmalarında “Günümüzün enaniyet zinciri nedir?” sorusuna cevap aradığını belirten Şahin “Elbette ‘ena-ben’ fikri çağlar boyunca vardı. Bu yüzden Mimar Sinan, Selimiye Camii’nin giriş kapısına astığı kalın zincirlerle, insanı egosuyla yüzleşmeye çağırıyordu. Bu zincirin böyle salınmasının sebebi insanların içeriye eğilerek zincirin altından geçmesini ve müminler benliklerini kapının dışında bırakmalarını sağlamaktı” diyor. “Enaniyet Zinciri” sergisi 30 Haziran’a kadar görülebilecek.