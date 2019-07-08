Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin yaptığı ‘Düşlü Geçmiş Zaman’ adlı sergide, sanatçı Örücü duygularını kız figürleri ile sanatseverlere sunuyor. Resim yapmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu söyleyen Örücü “Bombalara karşı huzur, bir tavşan uykusunda mümkün olurken su yüzeyine ulaşmış bir kadın figürüyle ruhumu dinlenirken bulabiliyorum”‘ diyor. Prof. Kemal İskender ve Mustafa Ata atölyesinde eğitim gören Aylin Örücü’nün resim sergisi, 31 Temmuz’a kadar Trump Alışveriş Merkezinde bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.