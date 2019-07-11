Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Film ekibinin yanı sıra iş, siyaset ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gecenin Japonya’dan çok önemli bir misafiri de vardı. İran-Irak savaşı sırasında Tahran’dan Türkiye’ye getirilen 215 Japon vatandaştan biri olan Junichi Numata da bu tarihî hikâyeyi anlatan film için galaya katılanlar arasındaydı. 12 Temmuz’da Türkiye’de, ekim ayında ise Japonya’da vizyona girecek filmin, senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor. Filmin müzikleri ise ünlü sanatçı Kıraç’ın imzasını taşıyor.