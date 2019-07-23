Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Börü”, “Dağ” ve “Dağ 2” filmleriyle büyük bir seyirci kitlesine ulaşan yönetmen Alper Çağlar, Göktürklerle ilgili film projesine başladı. “İlk Göktürk”, “Kırk Göktürk” ve “Son Göktürk” adlı üç filmden oluşacak seriye dair açıklamalarda bulunan Çağlar “Göktürk Üçlemesi benim bir rüyamın ürünü. Defalarca seyredilecek bir esere imza atmak istiyorum. Göktürkler, Türklerin en eski hanedanı, kendilerinden sonra gelen bütün Türk ve göçebe-savaşçı kültürlerin öncüleri. Öyle bir tuval sunmak istiyorum ki, seyircim o döneme, o insanlara, o maceraya dönsün” değerlendirmesinde bulundu. “Eğer bin yılda 4 bin kilometre batıya gelip şu an Anadolu, Balkanlar, Volga ve Kazan’da Türkler varsa bunun sebebi Göktürk Devleti’dir” diyen Çağlar, Göktürkleri “aykırı kahramanlar” olarak niteleyerek “Avrupa ve Asya’daki devlerle aşık attılar. Kendilerinden nüfusça güçlü, ayak oyunları bakımından tecrübeli rakiplerinden bileklerinin hakkıyla bağımsız devlet erkini aldılar. Göktürkler kendi kültürlerine, öykülerine, törelerine ve insanlarına âşıktı” dedi. Alper Çağlar filmde son teknoloji kameraların kullanılacağını ve yapımı 8K teknolojisiyle tamamlamak istediğini aktardı.