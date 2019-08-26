Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin Oscar macerası yine tartışmalarla devam ediyor... 92’nci Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) ülkemizin adayı, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık- Aslı” filmi olarak seçildi. Sinemadaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik seçici kurul, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 11 filmin arasından Kaplanoğlu’nun eserini açık ara oyla aday adayı gösterdi. Ancak filmin daha önce vizyona girmeyip festivallerde yarışmamış olması bir tartışma meydana getirdi. “Bağlılık-Aslı” filmi 20 Eylül’de sinemalarda gösterileceği için Oscar’a aday olmasında bir mani bulunmuyor. Ama bazı sinemacılar filmin festivalde yarışmış olmasının sağlıklı olacağını savunuyor. Biz de konuyu uzmanlara ve muhatabına sorduk...

AÇIK ARA OYLA SEÇİLDİ

Türkiye’nin Oscar namzetini tespit eden seçici kurulda yer alan bir isim gazetemize açıklama yaparak “Bu film yönetmenlik anlamında bilgece bir meseleye temas ediyor. ‘Bağlılık’ Kapitalizmin bize direttikleri ile fıtrat ve vicdanımızın gerekleri arasında konuşulacak şeyler anlatıyor. Film, sinematografi, senaryo ve üniversal dili açısından açık ara oyla Türkiye’nin Oscar Adayı seçildi” diye konuştu. “Bağlılık-Aslı”nın henüz vizyona girmediği için merak uyandırdığını söyleyen kurul üyesi “Kurallara göre filmin festival gezmesi değil, eylül sonuna kadar ticari dolaşıma çıkması gerekiyor. Türkiye’nin Oscar adaylığı için kurula başvuran filmler arasında ‘Bozkır’ ve ‘Nuh Tepesi’ gibi çok az kimsenin bildiği eserler de vardı. ‘Sibel’ ise yapımcısı, çekim yeri ve dili gibi belirli kıstaslardan ötürü Türk filmi sayılmıyor. Geçen sene Semih Kaplanoğlu’nun ‘Buğday’ filmi de bu yüzden Oscar’a aday adayı olamamıştı” diye konuştu.

“Bağlılık-Aslı” filminin yapımcısı Furkan Yeşilnur ise filmin Oscar’a aday olmasının önünde bir engel olmadığını tekrarladı. Yeşilnur “Geçtiğimiz ay tamamlanan filmimiz 20 Eylül’de gösterime girecek. Kurallara uymayan bir durum yok. Zaten birkaç eser dışında değerlendirilen hiçbir film vizyona girmedi” şeklinde konuştu.

ADAYLAR FESTİVALLERDEN ÇIKIYOR

Türkiye’nin Oscar adayını değerlendiren sinema eleştirmeni Kerem Akça ise “Henüz vizyona girmemiş filmleri Oscar’a aday adayı olması mevzusu geçtiğimiz senelerde de tartışılmıştı. Legal olarak bir film en geç eylül ayı içerisinde sinemalarda gösterime giriyorsa Oscar’a gönderilmesinde sıkıntı yok. Ama film, vizyona girmiş olsaydı, değerlendirme daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü son dönemde Oscar’a giden filmler, Cannes gibi A tipi festivallerde gösterilmiş eserler arasında çıktı. Ayrıca Oscar’a gönderilecek filmler başka bir bakış açısıyla değerlendirilmeli. Sanırım Oscar Kurulu en iyi filmi seçmiş ama süreç farklı işlemeliydi. Buna rağmen filmini görmedik ama Semih Kaplanoğlu belirli bir seviyeye ulaşmış, Oscar’ın ağırlığını kaldırabilecek bir yönetmen” ifadelerini kullandı.

FİLMDE ANNELİĞE VURGU VAR

Daha evvel “Altın Ayı” ödülünü kazanan yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Türkiye’nin Oscar adayı olan “Bağlılık-Aslı” filminin mevzusu kamuoyunda merak konusu oldu. Kübra Kip ve Ece Yüksel’in başrollerinde yer aldığı film, modern dünyada anne olmaya dair, iki kadın etrafında gelişen duygusal bir eser. Filmde geçen hikâye şöyle: Aslı isimli bankacı bir kadın, doğum yaptıktan sonra annelik ile kariyerine devam etmek arasında kalır. Fakat genç kadın, bebeğini Anadolu’dan gelen bir bakıcıya teslim ederek, kariyer yapmayı seçer. Nihayette Aslı, bebeğinin yanında olması gerektiğini yaşadığı şeylerden sonra kavrayabilir.