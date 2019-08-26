Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

DT yeni sezonda sahne sayısını arttırırken aralarında Hazerfan Ahmet Çelebi’yi anlatan “Uçmak”, İskender Pala’nın “Leyla ile Mecnun”, Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası”, Bertolt Brecht’in “Küçük Burjuva Düğünü”nün de yer aldığı birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak. Geçen sezon 90’ı yeni olmak üzere yaklaşık 150 oyunun tiyatroseverlerle buluştuğunu kaydeden DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu sezon seyirci sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Kurt, Edirne’de DT sahnesi kurulacağını, İstanbul’a 5, Ankara’ya 2, İzmir’e 3, Diyarbakır’a 2 sahne kazandıracaklarını söyledi.