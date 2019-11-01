Yahudi yönetmen ve yapımcı Nancy Cooperstein tarafından çekilen dokümanter film, Manhattan’daki Jccmanhattan salonunda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Amerika’da ayrımcılığa uğramış Müslüman ailelerin hikâyelerini beyazperdeye taşıdığı filmin serüvenini anlatan Cooperstein “Çocukken rüyalarımda ayağı botlu Nazilerin eve beni almaya geldiğini görürdüm. Trump, başkanlığa adaylığını koyduktan sonra tekrar bu rüyaları görmeye başladım. Ama bu defa botlu adamlar beni değil, küçük bir Müslüman kızı almaya geliyordu” diyor. Belgesel filmin yapımının üç sene sürdüğünü söyleyen Cooperstein, maddi imkânsızlıklar sebebiyle büyük bir ekip kuramadığını, filmle alakalı birçok çalışmayı az kişiyle bitirmek mecburiyetinde kaldığını sözlerine ilave etti. AA
Yahudi yönetmenden İslamofobi filmi
01.11.2019 - 08:12 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de 11 Eylül’den sonra başlayan İslamofobi ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığı anlatan “Sıradaki Kim?” (Who’s Next) filmi Amerikalı seyirciyle buluştu.
Etiketler : yönetmen,islamafobi,film,
659836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/659836.aspx
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