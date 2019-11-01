Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahudi yönetmen ve yapımcı Nancy Cooperstein tarafından çekilen dokümanter film, Manhattan’daki Jccmanhattan salonunda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Amerika’da ayrımcılığa uğramış Müslüman ailelerin hikâyelerini beyazperdeye taşıdığı filmin serüvenini anlatan Cooperstein “Çocukken rüyalarımda ayağı botlu Nazilerin eve beni almaya geldiğini görürdüm. Trump, başkanlığa adaylığını koyduktan sonra tekrar bu rüyaları görmeye başladım. Ama bu defa botlu adamlar beni değil, küçük bir Müslüman kızı almaya geliyordu” diyor. Belgesel filmin yapımının üç sene sürdüğünü söyleyen Cooperstein, maddi imkânsızlıklar sebebiyle büyük bir ekip kuramadığını, filmle alakalı birçok çalışmayı az kişiyle bitirmek mecburiyetinde kaldığını sözlerine ilave etti. AA