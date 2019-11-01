Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlıkla makineleri karşı karşıya getiren “Terminatör” serisi sinema tarihinin en çok konuşulan bilim kurgularından olduğu gibi devam filmleriyle hayranlarını en çok hayal kırıklığına uğratan eserlerdendi… 1985’te seyircilerin karşısına çıkan ilk film ve 1991’de beyazperdeye gelen “Terminatör 2: Kıyamet Günü”nden sonra seyrettiğimiz filmler bir türlü tat vermemişti. Bunda hikâyenin dünyanın dijitalleşme hızına ayak uyduramamasının payı yüksekti. Ama bu defa iş tersine dönmüş gibi!

Tim Miller’ın yönetmen koltuğunda oturduğu serinin altıncı filmi, “Terminator: Dark Fate” geçmiş serilerdeki bazı olayları boşa çıkararak seyirciye sade ve izlenesi bir hikâye sunuyor. Filmde Arnold Schwarzenegger’in yanı sıra Linda Hamilton, Mackenzie Davis ve Gabriel Luna gibi isimler başrolde.

Artık Sarah Conor’ın insan ırkının yok oluşunu engellemesinin üzerinden yıllar geçmiştir. Rev-9 isimli yeni bir Terminatör, Meksika’da hayatı süren bir kadın olan Dani Ramos’u öldürmek üzere günümüze gelmiştir. Büyük kabiliyetlere sahip bir insan olan Grace de onu kurtarmak için gelecekten günümüze gelir. İkilinin yolu, Terminatörleri ortadan kaldırmaya kendini veren Sarah Connor’la kesişir. Karşılarında her şeyi yok eden Rev-9 vardır...