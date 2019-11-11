Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Enteresan malzemeler kullanarak eserlerine üçüncü boyut kazandıran Ricci’nin Türk kadınlarının zarafetine duyduğu hayranlıktan yola çıkan “Esinti” adlı sergisi, Üsküdar’daki Nev Galeri Nevmekân Sahil’de sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergide, sanatçının Türk kadınlarının yüzlerinin yanı sıra hayali ve manevi bir dünyadaki çeşitli insan ve hayvan konularını temsil eden kâğıt üzerine mürekkeple çalışılmış eserler de teşhir ediliyor. Sergi, tarihin en ihtişamlı imparatorluklarından Osmanlı’ya kadınlar üzerinden bir bakış sunuyor. “Esinti” sergisi, 5 Ocak 2020’ye kadar Nev Galeri Nevmekân Sahil’de görülebilecek.