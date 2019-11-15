Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ankara Sinema Derneği’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla tertiplediği festival, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak. Festival, modern sinemanın ilham verici örneklerini ve sinema sanatının klasiklerini birlikte seyretme fırsatı sunacak.

Organizasyonun bu yılki programında “Dünya Sineması”, “Kısa İyidir”, “Çocuklar İçin”, “Türkiye Sineması” ve “Sessiz Sinema” gibi klasikleşen bölümlerin yanı sıra 25. yıl için özel olarak hazırlanan yeni, tematik film seçkileri de yer alıyor. Festivalde yazar Fatih Özgüven’in iki uç arasında gidip gelen karakterleri düşünerek oluşturduğu ‘Terazi Filmleri’ adlı seçki de seyirciyle buluşacak. “Tristana”, “Söz” (Ordet) ve “Saman Alevi” (Le Feu Follet, 1963) bu seçkide yer alıyor.