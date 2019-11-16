Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi tarzının yanı sıra, ünlü sanatçıların şarkılarını da üstüne okuyan sanatçı, eski ünlü sanatçıları unutturmayıp, onların güzel eserlerini dinleyicilere hatırlattı. Esengül, Bergen Kamuran Akkor, Ahmet Kaya ve İbrahim Tatlıses gibi bir çok ünlünün sarkısına sahnesinde yer vererek sevenlerine yeniden sundu. Böylelikle ilk kez bir ödül törenin de 'show'men sanatcı ödülünü almaya hak kazandı.

''Anne ve babamı tanımıyorum, bu saatten sonrada merak etmiyorum''



Anne ve babasının kim olduğunu bilmediğini ve bu saatten sonra merak etmediğini belirten sanatçı Gölge Varan, ''Kütahya'nın Emet ilçesinde Gökhan olarak dünyaya gelmişim. 1 yaşından 18 yaşına kadar yetimhanelerde yaşayıp 18 yaşında ilk kez dışarı çıkıp sokaklarda yaşayıp simit sattım. Boyacılık yaptım ve tekstile girip çırak olarak çalıştım. Tekstil atölyesinde yatıp kalkıyor orada yaşıyordum. Daha büyük bir firmaya ütücü olarak girdim ve bir gece kondu da yaşamaya başladım. Aynı zamanda fabrika eğlencelerinde sahne aldım. Sevilen bir kişi olmayı başarınca, bir sanatçı büyüğümün bir gece eline mikrofon vermesi ile sanata yönelen, hafta içi tekstilde çalışan sonrasında hafta sonları ise ufak ufak sahne alarak kendini müzikal alanda eğitmeye çalışan biri oldum. Daha değişik bir şeyler yapmam lazım deyip ünlü oryantellerden dans dersleri alarak sahnemi geliştirdim. Eski yeni tüm sanatçıların şarkılarını, farklı harmanlayıp sahneye taşıdım ve bu durum benim farklı bir kitleye ulaşmamı sağladı'' dedi.



Varan, ''Bir büyüğümün tavsiyesi ile görücü usulü evlendim. 10 yıllık evliyim. Hayatımda çektiğim acıları unutup, eşim ve iki çocuğum için sahneye çıkan, emek veren bir kişiyim. Her zaman yanımda olan ve bu ödülü almamda emeği olan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.