Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Daha ziyade göçmen sanatçıların ve genç kabiliyetlerin sergilerine ev sahipliği yapan Bağımsız Sanat Vakfı Galerisinde Mehtap Özdemir’in “Parçalanma” isimli sergisi ziyarete açıldı. Genç ressamın dört sene boyunca yaptığı soyut çalışmalardan meydana gelen sergi, önceki gün sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı’nın yaptığı sergide 18 eser yer alıyor.

Sorularımızı cevaplayan Yazıcı, galerilerinde göçmen ve genç sanatçıların sergilerine sık sık yer verdiklerini hatırlatarak bir şeyler ortaya çıkarmak isteyen kabiliyetli isimlere yer açtıklarını söylüyor. Türkiye’deki bazı sanat galerilerin tutumunu tenkit eden Hülya Yazıcı “Sanat galerilerinin aşırı elit ve kendini dışarıya kapamış bir sanatçı antolojisi var. Genç sanatçıların buralarda yer bulma şansı kolay değil. Bazı galericiler genç sanatçıların sömürülmesi üzerinden iş yapıyor” diye konuşuyor.

BU COĞRAFYANIN BÜYÜK BİRİKİMİ VAR

Türkiye’de ortaya çıkarılması gereken çok kadim bir sanat birikimi olduğuna da vurgu yapan Yazıcı “Bu coğrafyanın sanat birikimini ortaya çıkarabilir miyiz diye çabalıyorum. Zira Anadolu’da üst üste birikmiş, çok katmalı bir kültür var ve Selçukludan da öncelere gidiyor” diyor.

Resimleri sergilenen sanatçı Mehtap Özdemir ise Türkiye’deki genç sanatçıların en büyük sıkıntılarından birinin galericilik sistemi olduğunu kaydederek “İstanbul’daki galerilerin belirli sanatçılara öncelik verme durumları var. Herkes bir galeride sergi açıp isminden söz ettiremiyor. Ancak son yıllarda genç sanatçıları destekleyen programlar var” ifadelerini kullanıyor.

PARÇALAR SANATLA BİRLEŞİYOR

Sanatçı Mehtap Özdemir “Parçalanma” isimli sergisinin daha önce yaptığı “Bağlantı” başlıklı eserlerden doğduğunu söylüyor. Özdemir “Bu sergide 2015’ten bugüne kadar çıkardığım serilerin parçaları var. Önce iç ve dış dünyamızdaki bağlantıları tuvale taşıdım sonra parçalanmış hâlimiz üzerinde durdum. Bütün resimlerimin kendi içerisinde bir hikâyesi var. Benim içimde yaşadığım şeyler, bulunduğum coğrafya resimlerimdeki parçalanmışlık temasının ortaya çıkışına sebep oldu” diye konuşuyor. 18 soyut eserin yer aldığı “Parçalanma” isimli sergi, 29 Kasım’a kadar görülebilecek.