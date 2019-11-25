Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çerçevede sanatçı için önceki gece saygı gecesi düzenlendi. Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlik, sanatçının kara kalem, karikatür ve yağlı boya çalışmalarından oluşan 69 eserin yer aldığı “İnsicam” adlı serginin açılışıyla başladı. Faaliyette konuşan Kömür, sanat vesilesiyle bir arada olmanın kıymetli olduğunu belirterek “Çok büyük bir lütuf. İnsanın dostlarıyla sevenleriyle bir arada olması çok güzel. Kırk sene geride kaldı, bir tarafta zamanın geçmiş olmasının hüznü var ama iz bırakmış olmak da çok güzel bir duygu, onun hazzı var” dedi.