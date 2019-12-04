Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yıldız, Trump Art Gallery’de açılan sergide, etrafında gördüklerini kendine has renk ve biçim anlayışıyla teşhir ediyor. Orkestra gibi bağımlı çeşitlilik ve çok sesli bir armoni sergileyen sanatçı, eserlerinde armoniyi harmoniye dönüştürüp çizgi, nokta, renk ve leke gibi unsurları değerlendirerek bilinen yolları aşmayı amaçlıyor. Kaynağını tabiattan, nesnelerden ve ustalardan alıp derinliği değil izlemi yansıtıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ‘Düzenin Sınırları’ adlı sergi, 31 Aralık’a kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.