Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Seçici Kurul Başkanlığını İbrahim Halilhan Dostal’ın yaptığı “İstanbul Sanat ve Antika Fuarı”, ilk defa 20- 23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde tertiplenecek. Demos Fuarcılık gerçekleştirilecek fuar, plastik ve görsel sanatlardan antikaya kadar birçok esere ev sahipliği yapacak. Halilhan Dostal “Türk resim sanatının yetkin temsilcilerine ait eserlerin yanı sıra farklı anlayış üretimde bulunan yabancı sanatçıların üretimlerini bir araya getirerek, zengin bir yelpaze oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.