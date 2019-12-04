Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabulde yazar ve senarist Hakan Günday ve yapımcı Kerem Çatay da hazır bulundu. Başarılı oyuncuyu tebrik eden Ersoy, “Türkiye açısından çok önemli bir ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız” diye konuştu. Haluk Bilginer de ödülün Türkiye’ye gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, sanat için devlet desteğinin önemine dikkat çekti.