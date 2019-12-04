Kabulde yazar ve senarist Hakan Günday ve yapımcı Kerem Çatay da hazır bulundu. Başarılı oyuncuyu tebrik eden Ersoy, “Türkiye açısından çok önemli bir ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız” diye konuştu. Haluk Bilginer de ödülün Türkiye’ye gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, sanat için devlet desteğinin önemine dikkat çekti.
Ersoy'dan Bilginer'e 'Emmy' teşekkürü
04.12.2019 - 05:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 05:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Şahsiyet” dizisindeki performansıyla “47. Uluslararası Emmy Ödülleri” töreninde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Haluk Bilginer’i Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda kabul etti.
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666529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/666529.aspx
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