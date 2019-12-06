Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Altmış iki ülkeden 750 filmin başvurduğu festivalde 50 kısa film ve dört uzun metrajlı film sinemaseverlerle buluşacak. On altı kısa film ise ödüller için yarışacak. Yarışma antolojisinin yanı sıra festivalde “Kırk Yıllık Hatır Seçkisi”, “Özel Gösterim Seçkisi” ve “Panorama Seçkisi” görülebilecek. Film gösterimleri Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür Merkezinde yapılacak. Gösterimlerin yanında 14 Aralık’ta Salt Galata’da “Uzun Metraja Geçiş Deneyimleri” adlı bir festival söyleşişi de gerçekleşecek. Ayrıca sinemanın iki usta ismi Mevlût Koçak ve Gülsen Tuncer’e ‘Dostluk Onur Ödülü’ takdim edilecek.