Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

22 Aralık’ta son gösterimlerin yapılacağı programa oyuncu, yönetmen ve film ekipleri katılacak. Farklı hikâyeler ve anlatım tarzlarına sahip filmleri bir araya getiren programda Köken Ergun’un Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen anmaları incelediği dokümanter filmi “Şehitler” yarın sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmen Ali Vatansever’in kentsel dönüşüm hikâyesi “Saf”, yönetmen Serhat Karaaslan’ın cezaevinde mahkûmlara gelen mektupları okumakla vazifeli bir memurun yaşadıklarını işleyen “Görülmüştür” eseri ve Ceylan Özgün Özçelik’in “Cadı Üçlemesi” ise 22 Aralık’ta gösterilecek.