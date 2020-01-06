Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tenekeci’nin idaresinde yayın hayatına merhaba diyen dergide Türk edebiyatının her kuşağından birçok önemli isim yer alıyor. Derginin ilk sayısında Leyla İpekçi, Ömer Lekesiz, Necip Tosun ve Erol Göka gibi isimlerin yazıları yer alırken Cahit Koytak, Nurullah Genç, Arif Ay ve İbrahim Tenekeci gibi isimlerin şiirleri sayfaları süslüyor. Sanatçı Hasan Aycın da çizgileriyle Muhit’e katkıda bulunuyor. Dergide son romanı neşredilen Ahmet Kekeç’in, Saadettin Acar’la yaptığı bir mülakata da dikkat çekiyor.