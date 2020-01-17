Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene “Dijital Yalnızlık” temasıyla yapılan ve 490 kısa filmin başvurduğu yarışmada finale kalan 13 eser içinden dördü, mükâfata layık görüldü. Yarışmada birincilik mükâfatını “Parti” isimli filmiyle Efe Can Yıldız kazandı. Yıldız, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın elinden aldı. Yarışmada “Nasıl Bilirdiniz?” filmiyle Ayşenur Erdoğan Gökçe ikinci, “Dijital Pizza” filmiyle Veysel Aslan üçüncü oldu. Faaliyetin jürisinde yer alan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen Najwa Najjar, Makedonyalı oyuncu Labina Mitevska ve İtalyan festival danışmanı Teresa Cavina da eserlere dair değerlendirmede bulundu.