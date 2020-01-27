Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu çerçevede FMV Galeri Işık, proje danışmanlığını Timurtaş Onan’ın üstlendiği “Az Daha Çoktur” isimli karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Yarın açılacak sergi çerçevesinde 24 fotoğrafçı bir yıl boyunca İstanbul’un farklı semtlerinde, çağdaş sanat merkezleri ve şehir dışında çekimler yaptı, edindikleri bakış açısını şahsi çalışmalarıyla destekledi. “Az Daha Çoktur” sergisi güçlü görsel anlatımla minimalizme göndermenin simgesi oldu. Sergi, 14 Şubat’a kadar FMV Galeri Işık’ta izlenebilecek.