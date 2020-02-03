Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Pera Müzesi’ndeki “Bir Yol Öyküsü” sergisine paralel olarak sunulan film seçkisinde, yola çıkma hâline ve yoldayken dönüşen duygulara odaklanan beş uzun metrajlı film yer alıyor. Gösterimi 5 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Pera Müzesinde ücretsiz gerçekleştirilecek seçki, ABD, İngiltere, İtalya, İran ve Brezilya yapımı uzun metraj filmlerden meydana geliyor. Terrence Malick’in ilk uzun metraj filmi “Kanlı Toprak”, Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami ve Ken Loach’un ortak filmi “Biletler” ile “American Honey”, “Yollardayım Çünkü Mecburum, Geri Geliyorum Çünkü Seni Seviyorum” ve “Big Easy Express” eserleri programda yer alıyor.