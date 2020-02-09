Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 6. Üsküdar Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Bu yılki sloganı ‘Üsküdar’da Yer Gök Kitap’ olan fuara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, onur yazarı Prof. Dr. Teoman Duralı oldu. Fuarda 150’nin üzerinde yayınevi ve 250 yazar yer aldı. Açılışta konuşan Başkan Türkmen “Bu fuar İstanbul’un en önemli fuarlarından biri. Üsküdar, âdeta bir kitap şehri. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın millet kıraathaneleri projesi kapsamında başlattığı Türkiye’deki seferberliğin en güzel örnekleri Üsküdar’da. Tarihî Selimiye Hamamını vakıflardan tahsis aldık ve restorasyonu bitirmek üzereyiz. Önümüzde nisan ayında Nev Mekân Selimiye olarak üçüncü millet kıraathanemizi gençlerimizin okurlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı. Mahir Ünal da “Ömrünün 25 yılını Üsküdar’da geçirmiş bir kişi olarak da bugün burada olmaktan son derece mutluyum” dedi. Fuara gelen vatandaşlardan Uğur Özpınar ise “Kitap fuarları özellikle gelişmekte olan çocuklarımız için önemli. Bizim zamanımızda kitap fuarları çok olmuyordu. Son 15 yılda gelişti” yorumunda bulundu.

Bu arada Yeşilköy CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde bu yıl yedinci defa düzenlenen “Uluslararası CNR Kitap Fuarı” da başladı. Yirmi bin metrekare alandaki etkinliğe 500’den fazla yayınevi ve marka katıldı. Fuarın Onur Konuğu Ahmet Ümit “Sadece İstanbul’da değil, her yerde kitap fuarları açmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Bu arada her iki fuar 16 Şubat’a kadar sürecek.