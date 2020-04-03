Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Meşhur Kazak yönetmen Timur Bekmambetov, son filmi salgın yüzünden yarıda kalınca, çekimleri tamamlamak için enteresan bir usul buldu. II. Dünya Savaşı’nda geçen “V2 Cehennemden Kaçış” adlı filminin çekimlerini sürdüren Bekmambetov, bir sahneyi canlı bir video oyunuyla tamamladı. Başrol oyuncusuna online bir savaş oyunu olan “War Thunder”ı oynatan yönetmen Bekmambetov, sahnenin çekimini bu şekilde yaptı. Aktör Pavel Priluchny, oyunda dünyanın dört bir yanından savaşa bağlanan gerçek oyuncularla savaştı. Sinema tarihinde bir ilk olan bu yöntem hakkında konuşan Bekmambetov “Sinema endüstrisinde yaşanan kaos yönetmenleri yeni tecrübelere yöneltecek” dedi.