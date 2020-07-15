Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zoom uygulaması üzerinden yaz boyu gerçekleşecek ücretsiz atölyelerde çocuklar, Fernando Botero, Joan Miró ve Andy Warhol’un eserlerini dijital sergi turu ile keşfe çıktıktan sonra kendi eserlerini üretecekler. Pera Öğrenme ekibi rehberliğinde gerçekleşen dijital turlarda, atölyeye ilham olan sanatçı ve eserlerini yakından inceleyen çocuklar, daha sonra evdeki resim malzemeleri ile sanatlarını ortaya koyacak. 17, 24 Temmuz ve 12, 19, 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak atölyelerde üretilen eserler, sosyal medyada #PeraÖğrenme etiketiyle paylaşılacak.