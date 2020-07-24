Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sonrasında yeni filmler için “motor” denilmesine rağmen sinema salonlarında durum belirsizliğini koruyor. Türkiye’deki yaklaşık 2 bin 400 sinemadan çok azı seyirciye kapılarını açtı. Geride bıraktığımız üç vizyon haftasında da sadece bir yeni film gösterime girdi. Box Office Türkiye’nin rakamlarına göre karantina günlerinde sinemalar kapatılmadan önce 189 bin 675 olan gişe rakamı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 471’e düştü. Türkiye’nin en büyük sinema salonu zincirlerinden Cinemaximum ise 7 Ağustos’tan itibaren 36 şehirdeki 97 sinemasını tekrar açacağını duyurdu.

NOLAN TEST EDECEK

Ancak sinema dünyası bir filmin vizyon tarihine odaklanmış durumda. “Kara Şövalye”, “Inception” ve “Memento” gibi unutulmaz eserlere imza atan yönetmen Christopher Nolan’ın merakla beklenen “Tenet” filminin sinema salonlarını yeniden canlandırması ve seyirci rakamlarını test etmesi bekleniyor. Ancak 17 Temmuz’da gösterime girmesi planlanan “Tenet” önce 31 Temmuz’a, sonra 12 Ağustos’a, en sonunda da belirsiz bir tarihe tehir edildi. Böylece sinemalarda eski günlere dönme hayalleri de belirsizliğe girmiş oldu.

2021’E KALABİLİRLER

“Tenet”in tespit edilecek yeni gösterim tarihine göre bazı filmlerin vizyonu belli olacak. Bu sebeple 2 Ekim’de vizyon yapacak “Wonder Woman” filminin ve 12 Aralık’ta seyirciyle buluşması planlanan James Bond filmi “Ölmek İçin Zaman Yok”un 2021’e ertelenmesi gündemde. Görünen o ki, sinemaseverler merak ettikleri filmler için, daha beklemek mecburiyetinde kalacak.