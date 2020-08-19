Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Filmmuseum iş birliğiyle gerçekleşecek “Yaz Havası” adlı film antolojisi, online ortamda seyirci karşısına çıkıyor. 20-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden yayınlanacak programda, erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Theo van Gogh’un, Heere Heeresma’nın çok satan romanından adapte ettiği “Sahilde Bir Gün” adlı uzun metrajlı eseri de yer alıyor. 1931 yapımı “Scheveningen”de Hollanda’nın meşhur deniz kasabası olan Scheveningen’de tatil günlerini geçiren insanlar kaydedilirken şablon yöntemiyle boyanmış “Güneşli İspanya'da” (1912) filminde ise kamera önünde yelpazesiyle poz verenler beliriyor.