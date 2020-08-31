Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Mürettebatın yardım istediği İtalyan Sahil Güvenliği, Akdeniz’deki gemide bulunan en savunmasız durumdaki 13’ü çocuk 49 göçmeni cumartesi günü bir devriye botuyla kurtardıklarını ilan etti. 150’ye yakın diğer göçmenler ise Alman sivil toplum örgütü Sea Watch ve Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından kiralanan başka bir gemiye konuldu. Banksy, tarafından pembe ve beyaz renklere boyanan ve “Louise Michel” adı verilen gemi, Afrika’dan Avrupa’ya gelmek isteyen sığınmacılara yardım etmek için 15 Ağustos’ta yola çıkmıştı. Gemi, 3 ayrı operasyonda Libya açıklarında 201 kişiyi kurtarmıştı. Louise Michel’in sosyal medya hesabından daha evvel yapılan paylaşımda, mürettebatın yardım çağrılarının göz ardı edildiği duyurmuştu.