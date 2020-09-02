Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - 4. Beylikdüzü Sahaf Festivali, kitap müdavimleriyle buluşmaya devam ediyor. Hafta sonu başlayan faaliyette, 26 sahaf, 100.000’e yakın kitabı okuyucuya sunuyor. Sorularımızı cevaplayan Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar “Her sene güneşe çıkmamız hem bizim hem de kitaplar için çok iyi oluyor. Bu senenin ilk ve galiba son olacak faaliyetiyle buradayız. Ama festivalde her türlü tedbiri aldık. ‘Kitaba başkası dokunmuştur’ diye tereddüt edenler için eldivenler bile bulunduruyoruz” şeklinde konuşuyor. “Salgın üzücü ama sahaflar açısından avantajlı oldu” diyen Nar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’de bir yerden bir yere taşınırken önce kitaplardan vazgeçilir. Pandemide ev ve şehir değiştirenler çok olduğu için son aylarda oldukça nadir kitaplar elde ettik. Mesela ben ‘Futuhat-ı Mekkiyye’nin Bulak baskısı orijinal bir nüshasını buldum.” Söyleşilerin ve kitap mezatlarının da yapıldığı 4. Beylikdüzü Sahaf Festivali, 5 Eylül’e kadar devam edecek.