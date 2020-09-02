Murat Öztekin - Eserin Türkçe tercümesi Yapı Kredi Yayınlarının internet adresinden dizi şeklinde ve ücretsiz olarak neşredilmeye başladı. 16 Ekim’e kadar yayımlanacak olan “Ickabog”, yazarın sık sık işlediği temaları da içeriyor. “Ickabog’’un basılı versiyonu da aralık ayında çıkacak. Hikâyenin internet sitesi üzerinden yayımlandığı zaman içinde bir de resim yarışması düzenlenecek. Çocuklara has bu yarışmada kazanan resimler kitabın Türkiye baskısında yer alacak.
Rowling’den internet hikâyesi
02.09.2020 - 02:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Harry Potter serisinin dünyaca meşhur yazarı J.K. Rowling, çocukları için kaleme aldığı masal olan “Ickabog”u pandemi günlerinde ücretsiz olarak minik okuyuculara sunuyor.
Etiketler : J.K. Rowling,
728861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/728861.aspx
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