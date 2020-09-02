Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Eserin Türkçe tercümesi Yapı Kredi Yayınlarının internet adresinden dizi şeklinde ve ücretsiz olarak neşredilmeye başladı. 16 Ekim’e kadar yayımlanacak olan “Ickabog”, yazarın sık sık işlediği temaları da içeriyor. “Ickabog’’un basılı versiyonu da aralık ayında çıkacak. Hikâyenin internet sitesi üzerinden yayımlandığı zaman içinde bir de resim yarışması düzenlenecek. Çocuklara has bu yarışmada kazanan resimler kitabın Türkiye baskısında yer alacak.